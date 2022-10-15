Коротков рассказал, как относится к кандидатуре Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший футболист ярославского «Шинника» Владимир Коротков оценил возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Не могу предположить, кто будет главным тренером. Как отношусь к кандидатуре Галактионова? Не могу сказать, я не знаю его… Работа в молодёжной сборной — это совсем другое», — цитирует Короткова «Чемпионат».

Напомним, что «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ проиграло «Локомотиву». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

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