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Коротков рассказал, как относится к кандидатуре Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»

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Бывший футболист ярославского «Шинника» Владимир Коротков оценил возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московского «Локомотива».
Коротков рассказал, как относится к кандидатуре Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»
  • РИА Новости

«Не могу предположить, кто будет главным тренером. Как отношусь к кандидатуре Галактионова? Не могу сказать, я не знаю его… Работа в молодёжной сборной — это совсем другое», — цитирует Короткова «Чемпионат».

Напомним, что «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ проиграло «Локомотиву». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, за что можно похвалить Томаса Цорна на посту спортивного директора клуба.

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