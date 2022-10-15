Гуренко рассказал, за что можно похвалить Цорна в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, за что можно похвалить Томаса Цорна на посту спортивного директора клуба.

«За покупку Изидора и Габриэла. Это хорошие футболисты. Быстрые, техничные, с великолепным ударом. Думаю, в золотом «Локомотиве» моих времён оба играли бы в стартовом составе», — цитирует Гуренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 12 туров РПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее Сергей Гуренко высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2022/23.