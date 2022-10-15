Гуренко рассказал, за что можно похвалить Цорна в «Локомотиве»
- РИА Новости
«За покупку Изидора и Габриэла. Это хорошие футболисты. Быстрые, техничные, с великолепным ударом. Думаю, в золотом «Локомотиве» моих времён оба играли бы в стартовом составе», — цитирует Гуренко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
После 12 туров РПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.
Ранее Сергей Гуренко высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2022/23.