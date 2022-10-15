Гуренко — о «Локомотиве»: команды нет, одно название

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о выступлении московской команды в сезоне-2022/23.

«Команда просто не готова! Ни физически, ни тактически. Впрочем, и нет её, команды-то. Одно название. Разрозненная группа футболистов, у которых ни сплочённости, ни самоотдачи, ни куража», — цитирует Гуренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 12 туров РПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе ещё четырёх специалистов.