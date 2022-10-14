ФК «Локомотив» объявил об уходе ещё четырёх специалистов
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Директор по селекционной работе Кристиан Меккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули клуб, сообщает пресс-служба «Локо».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
14 октября Юрий Нагорных был избран председателем совета директоров. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров красно-зелёных.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера.