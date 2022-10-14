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ФК «Локомотив» объявил об уходе ещё четырёх специалистов

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В московском футбольном клубе «Локомотив» продолжаются кадровые изменения.
ФК «Локомотив» объявил об уходе ещё четырёх специалистов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Директор по селекционной работе Кристиан Меккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули клуб, сообщает пресс-служба «Локо».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

14 октября Юрий Нагорных был избран председателем совета директоров. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров красно-зелёных.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера.

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