Булыкин: игра с «Оренбургом» очень важна для тренерского штаба «Динамо»

Бывший нападающий бельгийского «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Оренбургом».

«Эта игра для тренерского штаба и для «Динамо» очень важная. Думаю, они смогут донести это до футболистов и «Динамо» сможет сегодня хорошо сыграть», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Оренбург» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» — девятое (17).

Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом».