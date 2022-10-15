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Булыкин: игра с «Оренбургом» очень важна для тренерского штаба «Динамо»

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Бывший нападающий бельгийского «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Оренбургом».
Булыкин: игра с «Оренбургом» очень важна для тренерского штаба «Динамо»
  • РИА Новости

«Эта игра для тренерского штаба и для «Динамо» очень важная. Думаю, они смогут донести это до футболистов и «Динамо» сможет сегодня хорошо сыграть», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Оренбург» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» — девятое (17).

Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом».

 

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