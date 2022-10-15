Гришин: у «Динамо» явно есть проблемы в игре

Бывший футболист «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Всё‑таки такой команде находиться на девятом месте неправильно. Поэтому, думаю, «Динамо» должно преодолеть кризис и начать выигрывать, набирать очки. В этом году у бело‑голубых явно есть проблемы в игре», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Оренбург» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» — девятое (17 очков).

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