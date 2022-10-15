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Азербайджанский шахматист объяснил, почему сдался на втором ходу в партии с Карлсеном

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Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов рассказал, почему отказался продолжать игру на втором ходу в партии с норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках Titled Tuesday.
Азербайджанский шахматист объяснил, почему сдался на втором ходу в партии с Карлсеном
  • Gettyimages.ru

«Все люди приходят сюда, чтобы поиграть в шахматы, может, кто-то заработать. А тут — 1.e4 g5! Ну, я решил не продолжать… Если ты приходишь поиздеваться над нами, то без меня», — цитирует Мамедова «Чемпионат».

При этом шахматист отметил, что не считает свой поступок правильным. Мамедов сказал, что больше не хочет участвовать в подобных матчах.

Напомним, что Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации. Вместо него россиянин весной 2023 года встретится с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дином Лижэнем.

Ранее американский шахматист Ханс Ниманн был заподозрен в мошенничестве более чем в 100 онлайн-партиях.

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