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Мостовой считает, что «Спартак» принял правильное решение продлить контракт с Селиховым

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Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал решение московского «Спартака» продлить контракт с голкипером Александром Селиховым.
Мостовой считает, что «Спартак» принял правильное решение продлить контракт с Селиховым
  • Gettyimages.ru

«Правильное решение «Спартака». Зачем искать кота в мешке? Вратари — такая позиция, где чем меньше ты дёргаешь, тем лучше происходит», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что 14 октября Селихов продлил контракт с красно-белыми до 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком».

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