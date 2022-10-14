Селихов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
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«Я дома», — написал футболист в своём Telegram-канале.
Напомним, что Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.
В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
После 12 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
Ранее бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о подписании нового контракта Селихова с московским «Спартаком».