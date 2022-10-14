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Селихов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

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Вратарь «Спартака» Александр Селихов отреагировал на продление контракта с красно-белыми.
Селихов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Я дома», — написал футболист в своём Telegram-канале.

Напомним, что Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о подписании нового контракта Селихова с московским «Спартаком».

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