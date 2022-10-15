Колосков: Дзюба в Госдуме — это какая-то глупость

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил возможности футболиста Артёма Дзюбы стать депутатом Госдумы.

«Это смешно! Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную думу? Он же не Фетисов, Роднина или Журова. Дзюба в Госдуме — это какая-то глупость», — цитирует Колоскова Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее Ирина Роднина оценила перспективы Артёма Дзюбы стать депутатом Госдумы.