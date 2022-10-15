Роднина оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможности футболиста Артёма Дзюбы стать избранником народа.

«Может ли Артем Дзюба там оказаться? Не знаю, определённые качества у него есть. Выборы ещё далеко. Вопрос про Артёма должен стоять у самого Артёма. Зачем мы будем гадать, что он решит?» — цитирует Роднину Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру Дзюбы.