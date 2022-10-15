«Химки» в матче с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой

«Химки» выйдут на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с российским триколором и георгиевской лентой.

«Химки» в знак солидарности с Вооружёнными силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме», — передаёт пресс-служба клуба.

Встреча между командами пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало — в 14:00 мск.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Химки» — 15-е (восемь).

Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки».