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«Химки» в матче с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой

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«Химки» выйдут на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с российским триколором и георгиевской лентой.
«Химки» в матче с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой
  • РИА Новости

«Химки» в знак солидарности с Вооружёнными силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме», — передаёт пресс-служба клуба.

Встреча между командами пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало — в 14:00 мск.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Химки» — 15-е (восемь).

Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки».

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