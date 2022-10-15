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Конте рассказал, почему продолжает жить в лондонском отеле

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему продолжает жить в отеле в Лондоне.
Конте рассказал, почему продолжает жить в лондонском отеле
  • РИА Новости

«Я должен уважать положение дочери, потому что она растёт и менять много школ нехорошо. Это правильно — уважать семью и иногда поставить её выше себя», — цитирует Конте The Guardian.

Итальянский специалист возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. После девяти туров чемпионата Англии команда занимает третье место (20 очков). Лидером является «Арсенал» (25 очка).

Ранее сообщалось, что Конте станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ.

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