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Источник: Конте станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.
Источник: Конте станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ
  • Gettyimages.ru

По информации football365.com, клуб готов сделать итальянца самым высокооплачиваемым тренером лиги, предложив зарплату €23 млн в год.

Напомним, что специалист возглавил клуб в ноябре 2021 года. Его нынешний контракт с «Тоттенхэмом» действует до конца сезона-2022/23.

После девяти туров АПЛ команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Ранее Конте обвинил в неуважении журналистов, связывающих его с работой в «Ювентусе».

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