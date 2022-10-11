Источник: Конте станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

По информации football365.com, клуб готов сделать итальянца самым высокооплачиваемым тренером лиги, предложив зарплату €23 млн в год.

Напомним, что специалист возглавил клуб в ноябре 2021 года. Его нынешний контракт с «Тоттенхэмом» действует до конца сезона-2022/23.

После девяти туров АПЛ команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Ранее Конте обвинил в неуважении журналистов, связывающих его с работой в «Ювентусе».