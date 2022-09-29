Конте обвинил в неуважении журналистов, связывающих его с работой в «Ювентусе»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал слухи, согласно которым он может возглавить «Ювентус».

«Это невероятно. Абсолютно неуважительно по отношению ко мне и главному тренеру «Ювентуса». У нас только начался сезон. Я наслаждаюсь своей работой. У меня отличные взаимоотношения с владельцем клуба и руководством. Нет никаких проблем. Я не хочу даже слышать об этих слухах», — цитирует Конте SkySports.

Конте в разное время тренировал сборную Италии, лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и миланский «Интер». 52-летний итальянский специалист подписал контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года с возможностью продления.

На данный момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 итальянский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что Аллегри продолжит работу на своём посту, несмотря на неудачный старт сезона.