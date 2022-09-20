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Corriere della Sera: Недвед предлагал уволить Аллегри из «Ювентуса»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит работу на своём посту, несмотря на неудачный старт сезона.
Corriere della Sera: Недвед предлагал уволить Аллегри из «Ювентуса»
  • AP
  • © Antonio Calanni

Предложение уволить специалиста выдвинул вице-президент клуба Павел Недвед, но президент туринцев Андреа Аньелли отверг его, сообщает Corriere della Sera.

Уточняется, что руководители туринского клуба провели переговоры по будущему Аллегри, на которых Недвед и выдвинул такое условие. Аньелли отверг его, а позже переговорил с главным тренером клуба.

По информации журналиста Антонелло Ангелини, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус». Помимо него, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

14 сентября итальянский клуб уступил «Бенфике» (1:2) во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре туринская команда потерпела поражение от ПСЖ (1:2).

«Ювентус» (десять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует в Серии А Наполи (14).

Ранее сообщалось, что Аллегри после поражения «Ювентуса» возвращался к машине в окружении полицейских.

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