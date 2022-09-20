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Аллегри после поражения «Ювентуса» возвращался к машине в окружении полицейских

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в сопровождении полицейских возвращался к машине после поражения от «Монцы» в матче седьмого тура итальянской Серии А.
Аллегри после поражения «Ювентуса» возвращался к машине в окружении полицейских
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Ювентус» потерпел поражение от «Монцы» в гостях со счётом 0:1.

После игры наставника туринцев сопровождала полиция. На телеканале Dello Sport появилось видео, как Аллегри в окружении стражей порядка направляется к автостоянке.

СМИ сообщают, что Аллегри на посту главного тренера может заменить бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.

Ранее Франко Камоцци заявил, что Каррера сделает «Ювентус» чемпионом Италии.

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