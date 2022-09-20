Аллегри после поражения «Ювентуса» возвращался к машине в окружении полицейских
- AP
- © Antonio Calanni
«Ювентус» потерпел поражение от «Монцы» в гостях со счётом 0:1.
После игры наставника туринцев сопровождала полиция. На телеканале Dello Sport появилось видео, как Аллегри в окружении стражей порядка направляется к автостоянке.
СМИ сообщают, что Аллегри на посту главного тренера может заменить бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.
Ранее Франко Камоцци заявил, что Каррера сделает «Ювентус» чемпионом Италии.