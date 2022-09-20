Аллегри после поражения «Ювентуса» возвращался к машине в окружении полицейских

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в сопровождении полицейских возвращался к машине после поражения от «Монцы» в матче седьмого тура итальянской Серии А.

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