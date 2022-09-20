Камоцци: если Каррера возглавит «Ювентус», он сделает их чемпионами

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».

«У Карреры есть все данные, чтобы тренировать «Ювентус». Если он возглавит «Ювентус», то сделает их чемпионами. Так было и в «Спартаке». Думаю, ему по силам выиграть у «скудетто» вместе с туринцами», — цитирует Камоцци Sport24.

Ранее инсайдер сообщил, что, помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

Напомним, что Каррера привёл «Спартак» в сезоне-2016/17 к чемпионству РПЛ.

Ранее Валерий Кечинов прокомментировал новость о возможном назначении Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».