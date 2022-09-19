Кечинов — о возможном назначении Карреры в «Ювентус»: думаю, что это вброс

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».

«Ювентус» — топ-клуб, один из лучших клубов в Европе и мире. Не думаю, что они будут приглашать тренера, который находится сейчас вне команды, вне обоймы. Если человек не работает, то как его могут пригласить в топовую команду? Для меня это загадка. Не верю в это назначение сейчас. Думаю, что это вброс», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Инсайдер сообщал, что, помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

На данный момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 итальянский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера подошёл бы на роль главного специалиста в «Ювентусе».