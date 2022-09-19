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Рианчо: Каррера — отличный тренер и точно мог бы возглавить «Ювентус»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера подошёл бы на роль главного специалиста в «Ювентусе».
Рианчо: Каррера — отличный тренер и точно мог бы возглавить «Ювентус»
  • РИА Новости

«Каррера — отличный тренер и точно мог бы возглавить «Ювентус». Максимальный лайк такому решению», — цитирует Рианчо «Матч ТВ».

Инсайдер сообщал, что, помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

На данный момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 итальянский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что «Милан», «Рома», «Ювентус» и «Интер» впервые за 67 лет проиграли в Серии А в один день.

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