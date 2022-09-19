Источник: Каррера может возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».

Помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев, сообщает журналист Антонелло Ангелини в своих социальных сетях.

Сейчас «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 туринская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что «Монца» в седьмом туре чемпионата Италии обыграла «Ювентус».