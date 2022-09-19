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Источник: Каррера может возглавить «Ювентус»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».
Источник: Каррера может возглавить «Ювентус»
  • РИА Новости

Помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев, сообщает журналист Антонелло Ангелини в своих социальных сетях.

Сейчас «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 туринская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что «Монца» в седьмом туре чемпионата Италии обыграла «Ювентус».

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