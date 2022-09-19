Источник: Каррера может возглавить «Ювентус»
- РИА Новости
Помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев, сообщает журналист Антонелло Ангелини в своих социальных сетях.
Сейчас «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 туринская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.
Ранее сообщалось, что «Монца» в седьмом туре чемпионата Италии обыграла «Ювентус».