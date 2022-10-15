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Андретти: Ферстаппен — идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира

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Бывший автогонщик Марио Андретти высказался о завоевании Максом Ферстаппеном чемпионского титула «Формулы-1».
Андретти: Ферстаппен — идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира
  • Gettyimages.ru

«Макс полностью заслуживает титул чемпиона. Он доминировал в ходе этого сезона и, вероятно, будет доминировать до самого его конца. Он идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира», — цитирует Андретти PlanetF1.

25-летний нидерландец стал чемпионом мира во второй раз подряд. Он оформил чемпионство после победы на Гран-при Японии.

Ранее Ферстаппен заявил, что не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии.

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