Андретти: Ферстаппен — идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира

Бывший автогонщик Марио Андретти высказался о завоевании Максом Ферстаппеном чемпионского титула «Формулы-1».

«Макс полностью заслуживает титул чемпиона. Он доминировал в ходе этого сезона и, вероятно, будет доминировать до самого его конца. Он идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира», — цитирует Андретти PlanetF1.

25-летний нидерландец стал чемпионом мира во второй раз подряд. Он оформил чемпионство после победы на Гран-при Японии.

Ранее Ферстаппен заявил, что не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии.