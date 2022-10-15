«Барселона» проведёт в честь Месси праздничное мероприятие

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб рассматривает проведение мероприятия в честь Лионеля Месси.

«Месси всегда будет в нашей памяти. 17 октября исполняется 18 лет со дня его дебюта за «Барселону». Мы думали о том, чтобы сделать что-то», — сказал Лапорта клубному ТВ.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее Лионель Месси признался, что боится пропустить ЧМ из-за травмы.