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«Барселона» проведёт в честь Месси праздничное мероприятие

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб рассматривает проведение мероприятия в честь Лионеля Месси.

«Месси всегда будет в нашей памяти. 17 октября исполняется 18 лет со дня его дебюта за «Барселону». Мы думали о том, чтобы сделать что-то», — сказал Лапорта клубному ТВ.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Футболист в составе сине-гранатовых провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее Лионель Месси признался, что боится пропустить ЧМ из-за травмы.

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