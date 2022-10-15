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Месси признался, что боится пропустить ЧМ из-за травмы

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, что опасается пропустить чемпионат мира в Катаре из-за повреждения.

«Этот чемпионат мира отличается от предыдущих, поскольку проводится в другое время. Турнир уже так близко, что любая мелочь может оставить тебя в стороне. То, что произошло с Дибалой и Ди Марией, беспокоит на личном уровне, а когда видишь такие вещи, становится ещё страшнее», — цитирует Месси AS.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону».

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