Иньеста — о возможном возвращении Месси в «Барселону»: это сложно

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону».

«Я вижу, как это сложно. Но в футболе никогда не знаешь наверняка», — цитирует Иньесту Marca.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

35-летний спортсмен известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Ранее в ПСЖ сообщили, что Месси пропустит матч с «Бенфикой» в ЛЧ из-за травмы.