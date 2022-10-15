Узнать больше

Эвра рассказал, как Фергюсон одной фразой «уничтожил» Роналду

Короткая ссылка
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал историю из раздевалки, связанную с Криштиану Роналду.

«Однажды Фергюсон уничтожил Криштиану. У нас был матч с «Челси», и он отыграл не очень хорошо. Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона», но как насчёт больших игр?» Это был тяжёлый момент», — рассказал Эвра.

Он добавил, что после этих слов Роналду стал забивать голы в матчах против сильных соперников. Он отметил, что Фергюсону было всё равно на дриблинг игрока, ему важны были голы. Тренер назвал Роналду нападающим, а не вингером.

Напомним, что нападающий МЮ достиг отметки в 700 голов на клубном уровне.

Ранее Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить