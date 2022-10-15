Эвра рассказал, как Фергюсон одной фразой «уничтожил» Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал историю из раздевалки, связанную с Криштиану Роналду.

«Однажды Фергюсон уничтожил Криштиану. У нас был матч с «Челси», и он отыграл не очень хорошо. Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона», но как насчёт больших игр?» Это был тяжёлый момент», — рассказал Эвра.

Он добавил, что после этих слов Роналду стал забивать голы в матчах против сильных соперников. Он отметил, что Фергюсону было всё равно на дриблинг игрока, ему важны были голы. Тренер назвал Роналду нападающим, а не вингером.

Напомним, что нападающий МЮ достиг отметки в 700 голов на клубном уровне.

Ранее Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере.