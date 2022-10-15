Панарин повторил клубное достижение «Рейнджерс» 30-летней давности
Встреча в Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:1.
Артемий Панарин в матче отметился голевой передачей. Таким образом, он повторил клубное достижение 30-летней давно. Хоккеист в трёх стартовых матчах НХЛ сделал пять ассистов. Подобное в истории клуба покорялось только Марку Мессье и Брайану Литчу в сезоне-1992/93.
Ранее гол Валерия Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Калгари».