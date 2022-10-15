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Канчельскис: «Спартак» всю жизнь будет кричать про чемпионство, но ничего не выиграет

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московского «Спартака» стать чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвёртое место — а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. Они только говорить и могут», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что следующая игра «Спартака» состоится в воскресенье, 16 октября, с ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Красно-белые с 25 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует «Зенит» с 30 очками.

Ранее Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о тренировках игрока во время дисквалификации.

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