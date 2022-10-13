Агент Бальде сообщил, что футболист вернётся в состав «Спартака» в форме
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«Ожидание окончания дисквалификации немного изматывает, но он упорно готовится к возвращению», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что футболист успеет восстановиться.
27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.
В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее агент Бальде не исключил, что документы по отстранению игрока придут к концу дисквалификации.