Агент Бальде сообщил, что футболист вернётся в состав «Спартака» в форме

Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о тренировках игрока во время дисквалификации.

«Ожидание окончания дисквалификации немного изматывает, но он упорно готовится к возвращению», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что футболист успеет восстановиться.

27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее агент Бальде не исключил, что документы по отстранению игрока придут к концу дисквалификации.