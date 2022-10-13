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Агент Бальде не исключил, что документы по отстранению игрока придут к концу дисквалификации

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Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что до сих пор не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.
Агент Бальде не исключил, что документы по отстранению игрока придут к концу дисквалификации
  • Gettyimages.ru

«Не исключено, что федерация футбола Италии пришлёт документы по отстранению Кейта к концу срока дисквалификации. У меня слов нет уже», — цитирует Пасторелло Sport24.

27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Мележиков рассказал, что «Спартак» рассчитывает на Бальде после окончания дисквалификации.

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