Агент Бальде не исключил, что документы по отстранению игрока придут к концу дисквалификации
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«Не исключено, что федерация футбола Италии пришлёт документы по отстранению Кейта к концу срока дисквалификации. У меня слов нет уже», — цитирует Пасторелло Sport24.
27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.
В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее Мележиков рассказал, что «Спартак» рассчитывает на Бальде после окончания дисквалификации.