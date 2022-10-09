Мележиков рассказал, что «Спартак» рассчитывает на Бальде после окончания дисквалификации
- Gettyimages.ru
«Бальде отбывает дисквалификацию. Как закончится, Кейта прибудет в расположение команды. Сейчас он тренируется в Москве», — приводит слова Мележикова СЭ.
27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.
В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.