Мележиков рассказал, что «Спартак» рассчитывает на Бальде после окончания дисквалификации

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с нападающим красно-белых Кейта Бальде.

«Бальде отбывает дисквалификацию. Как закончится, Кейта прибудет в расположение команды. Сейчас он тренируется в Москве», — приводит слова Мележикова СЭ.

27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.