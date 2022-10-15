Орещук: Тюкавина однозначно обделяют игровым временем

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие игрового времени у нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Обделяют однозначно игровым временем. Когда не играл Смолов, Тюкавин вроде бы доказал, что он — игрок основного состава», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за московский клуб 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру Константина Тюкавина в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.