Кобелев — о Тюкавине: хочется видеть его на поле как можно чаще

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру Константина Тюкавина в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Понравился Тюкавин. Хочется видеть его на поле как можно чаще. Он всегда готов забить, отлично играет на острие атаки, ищет моменты», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

По его словам, дерби ЦСКА — «Динамо» удалось.

«Было много голевых моментов. Казалось, что ЦСКА заслужил победу, но «Динамо» в конце добрало свои моменты. Результат закономерный», — добавил Кобелев.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшим игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.