Резцова о выборах главы СБР: надо было ещё кого-то искать, кого-то третьего

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала переизбрание на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Надо было ещё кого-то искать, кого-то третьего. Майгуров ничего не доказал. Что касается Нуждова, нужен был человек именно из биатлона, а деньги бы нашли», — цитирует Резцову РИА Новости.

В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова, на пост главы СБР также претендовал Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала переизбрание на пост президента СБР Виктора Майгурова.