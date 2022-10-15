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Хавбек «Ливерпуля» Артур рассказал о своём состоянии после травмы

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Полузащитник «Ливерпуля» Артур рассказал о повреждении, которое получил на тренировке.

«К сожалению, как вы знаете, травма левого бедра вывела меня из строя на некоторое время. Это случилось, когда я хотел закрепиться в новой команде и был полон решимости бороться за свою мечту — сыграть на чемпионате мира», — написал Артур в своём Twitter.

По словам футболиста, он постарается как можно скорее восстановиться после травмы. При этом Артур признался, что будет поддерживать одноклубников и сборную Бразилии во всех матчах.

Напомним, что бразилец перешёл в «Ливерпуль» на правах аренды из «Ювентуса».

26-летний футболист выступал за «Гремио», «Барселону». С 2020 года он защищал цвета «Ювентуса», за который провёл 63 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

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