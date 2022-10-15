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Журова оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

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Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы форварда ФК «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы стать политиком.

«Сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы... Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Путешествий и отдыха у него больше не будет», — цитирует Журову Sport24.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции.

Ранее спортивный директор команды «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал новость о том, что Дзюба может перейти в этот турецкий клуб.

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