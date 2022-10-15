Журова оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы форварда ФК «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы стать политиком.

«Сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы... Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Путешествий и отдыха у него больше не будет», — цитирует Журову Sport24.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 18 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции.

Ранее спортивный директор команды «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал новость о том, что Дзюба может перейти в этот турецкий клуб.