Голкипер Александр Селихов продолжит выступать за московский футбольный клуб «Спартак».

Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.