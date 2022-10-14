Умер основатель футбольного клуба «Факел» Скачилов

Ушёл из жизни основатель футбольного клуба «Факел» Виктор Скачилов.

Скачилов скончался на 88-м году жизни, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Волей судьбы уроженец Иркутской области вписал своё имя в историю как один из создателей первых ракетных двигателей в стране. И сам положил начало яркой футбольной истории — истории клуба «Факел», — говорится в сообщении.

Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Скачилова.

«Факел» в чемпионате России с десятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил итоги работы Александра Плутника на посту председателя совета директоров «Локомотива».