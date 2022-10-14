Чугайнов: кардинальные перемены в «Локомотиве» можно будет провести после Нового года

Бывший защитник московского «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.

«Ситуация непростая, но впереди зимняя пауза. До неё команде необходимо взять максимальное количество очков. Дальше уже можно будет принимать взвешенные решения по селекции и усилению состава. Вариантов много. В том, что имя нового главного тренера до сих пор неизвестно, ничего страшного не вижу. Видимо, в ближайших встречах железнодорожниками будет руководить исполняющий обязанности наставника Андрей Фёдоров. Все прекрасно понимают, что кардинальные перемены можно будет провести только после Нового года», — заявил Чугайнов RT.

Ранее Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.