Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
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В ночь на 14 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) 30-летний россиянин отметился голом и оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».
Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Мейсон Марчмент, оформивший дубль во встрече с «Нэшвиллом» (4:1). Третья звезда дня — нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны, также забросивший две шайбы в игре с «Нью-Джерси» (5:2).
Ранее сообщалось, что Бобровский отразил 31 бросок и помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.