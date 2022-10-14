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Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © Chris O'Meara

В ночь на 14 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) 30-летний россиянин отметился голом и оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».

Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Мейсон Марчмент, оформивший дубль во встрече с «Нэшвиллом» (4:1). Третья звезда дня — нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны, также забросивший две шайбы в игре с «Нью-Джерси» (5:2).

Ранее сообщалось, что Бобровский отразил 31 бросок и помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.

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