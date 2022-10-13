«Монако» с Головиным проиграл «Трабзонспору» в Лиге Европы
Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Витор Уго, а также полузащитники Энис Барди и Трезеге. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник гостей Маланг Сарр.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Трабзонспор» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы H. «Монако» с шестью очками опустился на третью позицию.
Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.