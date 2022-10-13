«Монако» с Головиным проиграл «Трабзонспору» в Лиге Европы

«Трабзонспор» одержал победу над «Монако» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Витор Уго, а также полузащитники Энис Барди и Трезеге. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник гостей Маланг Сарр.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Трабзонспор» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы H. «Монако» с шестью очками опустился на третью позицию.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.