Губерниев: Талалаев может возглавить сборную России по футболу в ближайшем будущем

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь, если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Талалаев интеллектуал, блестящий игрок в футбол, человек, способный рассказать простым людям, что делать на футбольном поле.

«Он точно способен донести мысль одиннадцати игрокам, которые выходят на футбольное поле», — заключил Губерниев.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

15 октября «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» в рамках 13‑го тура РПЛ. Игра начнётся в 14:00 мск.

Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.