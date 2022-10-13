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В «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером

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Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.
В «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером
  • РИА Новости

«Мы не могли не обратить внимания на такого опытного и квалифицированного тренера, как Талалаев, тесно связанного с нашим клубом исторически и как игрок, и как тренер. То, что он оказался свободен, — большая удача для нас», — цитирует Геркуса РИА Новости.

Он также подчеркнул, что сотрудничество было взаимным. По его словам, стороны быстро пришли к соглашению.

После 12 туров РПЛ московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат». Он покинул грозненский клуб 11 сентября.

Ранее вратарь «Торпедо» Александр Довбня получил отсрочку от призыва по частичной мобилизации.

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