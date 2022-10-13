Устюгов не переживает из-за слов шведов о возможном бойкоте соревнований в случае допуска россиян

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к словам спортсменов из Швеции и Норвегии о возможном бойкоте международных соревнований в случае допуска россиян.

«Для меня не будет проблемы бегать без шведов и норвежцев, ведь они бегали без нас на Олимпийских играх в Пхёнчхане и не сильно по этому поводу переживали. Хотят бойкотировать — пусть. Нам только легче. А что касается международных соревнований, то побегать их было бы круто. С любыми соперниками. Это всегда другая конкуренция», — приводит Sport24 слова Устюгова.

По словам лыжника, для него будет сложновато, если спортсменов из России допустят до Кубка мира.

«Потому что нужно показывать зубы уже на вкатывании, иначе в команду не пробиться. Значит, придётся форсировать. Ну или готовиться к отдельным стартам», — сказал он.

Ранее норвежские и шведские лыжники неоднократно выражали настрой бойкотировать международные соревнования в случае, если россиянам разрешат на них выступать.

Российских лыжников отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных гонок (FIS) в феврале 2022 года. 8 октября в FIS сообщили, что рассмотрят вопрос о возвращении россиян на турниры на основе позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее шведский лыжник Бурман рассчитывает, что многие страны присоединятся к бойку ЧМ в случае допуска россиян.