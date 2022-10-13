Президент «Лацио»: Милинкович-Савич стоит €120 млн и дорожает с каждым месяцем

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич стоит €120 млн.

«Милинкович-Савич стоит €120 млн и дорожает с каждым месяцем. У «Лацио» нет никаких договорённостей с агентом насчёт продажи Сергея в «Ювентус» или какой-либо другой клуб», — приводит слова Лотито Metro.

В нынешнем сезоне 27-летний серб забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 12 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен в январе выкупить Милинковича-Савича за €50 млн.