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Президент «Лацио»: Милинкович-Савич стоит €120 млн и дорожает с каждым месяцем

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Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич стоит €120 млн.

«Милинкович-Савич стоит €120 млн и дорожает с каждым месяцем. У «Лацио» нет никаких договорённостей с агентом насчёт продажи Сергея в «Ювентус» или какой-либо другой клуб», — приводит слова Лотито Metro.

В нынешнем сезоне 27-летний серб забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 12 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен в январе выкупить Милинковича-Савича за €50 млн.

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