La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» намерен в январе выкупить Милинковича-Савича за €50 млн

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Ювентус» намерен в январе сделать предложение о покупке сербского футболиста в размере €50 + €10 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист присоединился к «Лацио» в 2015 году. За это время хавбек провёл за итальянский клуб 294 матча во всех турнирах, забил 58 мячей и отдал 51 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ контактирует с представителем полузащитника Милинковича-Савича.