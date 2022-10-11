La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» намерен в январе выкупить Милинковича-Савича за €50 млн
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«Ювентус» намерен в январе сделать предложение о покупке сербского футболиста в размере €50 + €10 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футболист присоединился к «Лацио» в 2015 году. За это время хавбек провёл за итальянский клуб 294 матча во всех турнирах, забил 58 мячей и отдал 51 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что МЮ контактирует с представителем полузащитника Милинковича-Савича.