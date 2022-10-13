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Гришин: Талалаеву вряд ли удастся что-то изменить в «Торпедо» перед игрой с «Локомотивом»

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Александр Гришин высказался о назначении Андрея Талалаева главным тренером московского «Торпедо».
Гришин: Талалаеву вряд ли удастся что-то изменить в «Торпедо» перед игрой с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Андрей неплохо работал три года в «Ахмате». Но мне кажется, за такой короткий отрезок ему будет тяжело что-то сделать. Здесь понадобится какое-то время, зимние сборы, и тогда будем говорить о «Торпедо» как о команде Талалаева, потому что сейчас его назначили за три дня перед игрой», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

В четверг, 13 октября, московский клуб объявил о назначении 50-летнего специалиста главным тренером. 11 сентября Талалаев покинул пост наставника «Ахмата».

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

15 октября «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» в рамках 13‑го тура РПЛ. Игра начнётся в 14:00 мск.

Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.

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