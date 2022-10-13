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«Химки» опровергли информацию о возможном возвращении Юрана

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«Химки» выступили с официальным заявлением в связи со слухами о тренерских перестановках.
«Химки» опровергли информацию о возможном возвращении Юрана
  • РИА Новости

«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство «Химок» полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к игре с «Факелом», — говорится в заявлении в Telegram-канале подмосковного клуба.

Напомним, Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки».

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