«Химки» опровергли информацию о возможном возвращении Юрана
- РИА Новости
«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство «Химок» полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к игре с «Факелом», — говорится в заявлении в Telegram-канале подмосковного клуба.
Напомним, Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года.
После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Ранее Юран прокомментировал информацию о возвращении в «Химки».