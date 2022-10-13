Узнать больше

Касаткина пожаловалась на джетлаг на турнире в Сан-Диего

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что единственной проблемой для неё на турнире является джетлаг.
Касаткина пожаловалась на джетлаг на турнире в Сан-Диего
  • Gettyimages.ru

«Единственная проблема для меня — это джетлаг. Привыкнуть к корту и мячам — это занимает один-два дня, это нормально. Мне нравится Калифорния, я здесь играю хорошо и в целом рада вернуться сюда», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Напомним, что 11-я ракетка мира в первом круге одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

В следующем круге российская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Киз.

Ранее российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова пробились в полуфинал парного разряда в Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить