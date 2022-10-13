Касаткина пожаловалась на джетлаг на турнире в Сан-Диего

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что единственной проблемой для неё на турнире является джетлаг.

«Единственная проблема для меня — это джетлаг. Привыкнуть к корту и мячам — это занимает один-два дня, это нормально. Мне нравится Калифорния, я здесь играю хорошо и в целом рада вернуться сюда», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Напомним, что 11-я ракетка мира в первом круге одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

В следующем круге российская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Киз.

Ранее российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова пробились в полуфинал парного разряда в Румынии.