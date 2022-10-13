Рахимова и Сизикова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Румынии
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Россиянки обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и словачку Терезу Михаликову со счётом 6:2, 4:6, 10:7. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
В полуфинале Рахимова и Сизикова встретятся с победительницами пары Хэрриет Дарт/Моника Никулеску (Великобритания/Румыния) — Виктория Голубич/Хань Синьюнь (Швейцария/Китай).
Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.
Ранее Анастасия Потапова обыграла Викторию Голубич и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Румынии.